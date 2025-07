Giustizia sportiva nel mirino della politica Gravina non ci sta | cosa è successo

La giustizia sportiva si trova sotto i riflettori della politica, suscitando accese discussioni e richieste di riforma. Gravina difende l'autonomia del settore, mentre un nuovo gruppo di lavoro si appresta a essere formato con Ministero dello Sport, Coni e Cip. La questione, calda e complessa, promette di ridefinire gli equilibri tra istituzioni e sport, lasciando intendere che la sfida è ancora tutta da affrontare.

Da tempo al centro di discussioni a piĂą livelli, la giustizia sportiva potrebbe essere presto oggetto di una riforma. A giorni sarĂ formato infatti un gruppo di lavoro a cui prenderanno parte il Ministero dello Sport, il Coni e il Cip. Il tema sarĂ affrontato sempre nel rispetto dei ruoli e dell'autonomia dello sport. Lo apprende LaPresse  da fonti del ministero, dopo la la richiesta del deputato del Pd, Mauro Berruto, di avviare "un'indagine conoscitiva" da parte del Parlamento proprio sul tema della giustizia sportiva. "Credo sia inderogabilmente giunto il momento di normare un sistema che è sfuggito dalle mani e dagli obiettivi originari, usato – con enorme spreco di tempo e risorse – sempre piĂą spesso come clava per demolire gli avversari delle governance federali in fantomatici tribunali dove i giudici vengono scelti e nominati da chi dovrebbe essere giudicato", ha detto l'ex ct dell'Italvolley.