Giuseppe Rossi è il nuovo vicepresidente dei New York Cosmos

Giuseppe Rossi, icona del calcio italiano e internazionale, apre un nuovo capitolo della sua carriera entrando nel mondo della gestione. Con il ruolo di vicepresidente e responsabile dell’area tecnica dei New York Cosmos, l’ex stella viola si prepara a rilanciare una storica squadra americana nel panorama della United Soccer League. Un’avventura entusiasmante che promette grandi sfide e nuove conquiste nel cuore del calcio statunitense. La sua esperienza e passione saranno i motori di questa rinascita.

Nuova avventura per Giuseppe Rossi. L’ex attaccante della Fiorentina con una lunga carriera anche nel Villareal è infatti il nuovo vicepresidente dei New York Cosmos, squadra che proverĂ a ripartire dopo il fallimento nel 2020. Il club disputerĂ la United Soccer League, parallela alla piĂą nota Major League Soccer o Mls in cui giocano campioni come Leo Messi e Olivier Giroud. Pepito sarĂ anche il responsabile dell’ area tecnica o Head of Soccer, in un ruolo che lo vedrĂ molto vicino alle azioni di campo e ai calciatori. «Passato, presente, Cosmos», ha scritto la societĂ newyorkese, confermando che tornerĂ a disputare match professionisti nella stagione 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giuseppe Rossi è il nuovo vicepresidente dei New York Cosmos

