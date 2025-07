Giuliano Ferrara smonta il caso Nordio | Critiche ridicole tentano di sabotare la riforma della giustizia

Giuliano Ferrara smonta con fermezza il “caso Nordio”, ribadendo che le critiche strumentali delle opposizioni mirano a sabotare una riforma fondamentale per la giustizia italiana. Dalle pagine de Il Foglio, lancia un chiaro messaggio: dal ridicolo si arriva al gravissimo quando si cerca di bloccare un cambiamento necessario. Se il generale libico Almasri fosse stato arrestato e trattenuto a…

Giuliano Ferrara smonta il “caso Nordio”, sulla vicenda del generale libico Almasri, e, dalle pagine de Il Foglio, accusa le opposizioni di utilizzare strumentalmente le polemiche contro il Guardasigilli per tentare di sabotare il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura. Giuliano Ferrara: “Dal ridicolo si passa al gravissimo”. “ Se il generale libico Almasri fosse stato arrestato e trattenuto a disposizione della giustizia italiana e internazionale, oggi avremmo un fronte di belligeranza ai nostri confin i e saremmo entrati in un circolo vizioso spettacolare pensando di avere compiuto un atto virtuoso”, scrive Ferrara “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giuliano Ferrara smonta il caso Nordio: “Critiche ridicole, tentano di sabotare la riforma della giustizia”

In questa notizia si parla di: giuliano - ferrara - smonta - caso

San Giuliano in lutto, il carabiniere Matteo Ferrara muore insieme alla fidanzata Melissa Rea: “Doveva essere un giorno di mare e sorrisi” - San Giuliano in lutto: la comunità piange la tragica perdita del giovane carabiniere Matteo Ferrara, 23 anni, e della sua amata Melissa Rea, 22, vittime di un incidente fatale durante una giornata al mare.

#Cronaca La storia di Alberto, 40 anni: lavora al Rizzoli di Bologna e abita in provincia di Ferrara. “Quando i turni sono ravvicinati rientrare a casa è quasi impraticabile: non arriverei in tempo. Ordino una pizza e passo la notte in macchina” Vai su Facebook

Le critiche del Gran Pignolo su Barack Obama: Un politico che ha sfruttato il razzismo senza affrontarlo davvero; Giuliano Ferrara smonta il caso Nordio: Critiche ridicole, tentano di sabotare la riforma della giustizia; Bruno Vespa smonta la sinistra. Quanti sono i nostalgici del fascismo tra chi vota Meloni | .it.

Giuliano Ferrara esplosivo: si scaglia contro Mario Giordano e ... - MSN - Il caso Spano e l’attacco di Giuliano Ferrara verso Sigfrido Ranucci e Mario Giordano con parole decisamente al vetriolo. Come scrive msn.com

Giuliano Ferrara ricoverato per un infarto, è grave - Ansa.it - Il giornalista Giuliano Ferrara, 70 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Misericordia di Grosseto, dopo un infarto che lo ha colpito nella notte nella sua casa di Scansano, in Maremma. Si legge su ansa.it