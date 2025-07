Giuli | L’Italia con l’Ucraina nella ricostruzione del patrimonio

In un momento cruciale per la ricostruzione post-bellica, il ministro Giuli si impegna a rafforzare i legami tra Italia e Ucraina, sottolineando come la cultura possa diventare il pilastro fondamentale dello sviluppo umano e della pace. Durante la conferenza URC25 a Roma, l’Italia dimostra ancora una volta che la valorizzazione del patrimonio culturale è la chiave per un futuro sostenibile e condiviso, aprendo nuove strade di collaborazione e speranza.

ROMA – In occasione della “Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina” – URC25, in corso a Roma, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ospitato con il suo omologo ucraino, Mykola Tochytskyi, la sessione tematica dedicata a “Cultura come pietra angolare dello sviluppo del capitale umano”. Il ruolo primario della cultura quale elemento identitario da difendere e strumento per costruire pace e sviluppo sostenibile per l’Ucraina, così come le iniziative messe in campo per il sostegno al suo patrimonio culturale severamente danneggiato, sono stati al centro dei lavori moderati dalla Direttrice Generale di Iccrom, Aruna Francesca Maria Gujral, in cui sono intervenuti rappresentanti istituzionali, del mondo accademico, della societĂ civile e delle industrie creative. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Giuli: “L’Italia con l’Ucraina nella ricostruzione del patrimonio”

Italia-Germania, Giuli: insieme per ricostruzione patrimonio culturale dell'Ucraina

Durante l'incontro con i media, insieme a Giorgia Meloni, ho ringraziato l'Italia per la sua leadership nel sostenere l'Ucraina e per l'organizzazione della grande Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina.

