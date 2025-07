Giuli | Firmato Manifesto di Roma per Alleanza sulla Resilienza Culturale ucraina – Il video

Roma si conferma ancora una volta epicentro di impegno e solidarietà internazionale con la firma del manifesto per l’alleanza sulla resilienza culturale ucraina. Un passo fondamentale che invita tutte le organizzazioni a unirsi in un’azione collettiva per preservare e rafforzare il patrimonio culturale ucraino, simbolo di speranza e rinascita. È il momento di agire insieme: perché la cultura è il cuore di ogni ricostruzione.

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2025 "Con il Ministro Tochytskyi abbiamo firmato oggi il manifesto di Roma per l’alleanza sulla resilienza culturale, che invito tutte le organizzazioni qui rappresentate a leggere, a rileggere e a sottoscrivere. Si tratta di una piattaforma programmatica di coordinamento degli impegni internazionali a sostegno della cultura ucraina", così il Ministro Giuli alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Mic Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

