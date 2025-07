Giugliano lavori in danno al Corso Campano Pianese | Soluzione indicata da me in campagna elettorale

L’avvio dei lavori al Corso Campano di Giugliano segna un passo importante per la città, risolvendo una situazione ormai insostenibile. Giovanni Pianese, intervenuto sulla questione, ha dichiarato con soddisfazione che questa soluzione era stata indicata già durante la campagna elettorale, sottolineando l’impegno concreto per migliorare il decoro e la sicurezza della zona. Ora, la sfida è mantenere alta l’attenzione e consolidare i risultati ottenuti.

Anche Giovanni Pianese è intervenuto sull'avvio dei lavori al corso Campano di Giugliano: "Apprendo con soddisfazione dell'avvio dei lavori al palazzo pericolante del corso, dopo mesi di incertezza, finalmente si interviene su una situazione che non poteva più essere ignorata". Giugliano, avvio lavori Corso Campano. Pianese: "Stessa soluzione indicata da me in campagna elettorale"

