Giugliano incontro su roghi tossici | ci saranno commissario Vadalà 14 sindaci e prefetto

Giugliano si prepara ad affrontare la grave emergenza dei roghi tossici con un importante incontro convocato dal prefetto Michele Di Bari. All’evento, che si terrà presso la parrocchia di San Matteo a Ponte Riccio, parteciperanno il commissario Vadalà , 14 sindaci e altre autorità locali, per trovare soluzioni condivise e contrastare questa piaga che minaccia la salute e il territorio. Un'occasione cruciale per rafforzare la collaborazione e mettere in campo azioni concrete.

Dopo la visita della viceministra e del prefetto di lunedì al Comune di Giugliano e poi ai campi rom, oggi si terrĂ un nuovo incontro sul tema roghi tossici. Il luogo prescelto è la parrocchia di San Matteo a Ponte Riccio. A volere la riunione è il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

