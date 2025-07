Giugliano inchiesta Teknoservice | oggi la discussione dei difensori al Tribunale del Riesame

Oggi al Tribunale del Riesame di Giugliano si è tenuta una cruciale discussione degli avvocati difensori per 9 indagati coinvolti nell'inchiesta Teknoservice, che riguarda l'appalto rifiuti tra Giugliano e Marano. La vicenda, che vede tra i protagonisti ex sindaci, imprenditori e dirigenti, rischia di riaccendere le tensioni politiche e giudiziarie nella regione. L’attenzione ora si concentra sulle future decisioni, che potrebbero influenzare significativamente il destino di tutti i coinvolti.

Si è tenuta oggi dinanzi al Tribunale del Riesame la discussione degli avvocati difensori dei 9 indagati nel processo sull'appalto rifiuti tra Giugliano e Marano. A rischiare nuovamente i domiciliari sono gli ex sindaci di Giugliano Nicola Pirozzi e Antonio Poziello, l'imprenditore Luigi Vitiello, gli ex dirigenti Teknoservice Giuseppe Spacone e Nicola Benedetto, Michele Oliviero, .

Prima importante tappa per l'inchiesta monnezzopoli, che vede due filone d'indagine sui rapporti della Teknoservice con i comuni di MArano e Giugliano. La Procura Napoli nord ha notificato l'avviso di conclusione indagini ai 41 soggetti e 3 società coinvolte

