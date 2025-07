Giro d’Italia femminile 2025 Liane Lippert si impone in fuga a Terre Roveresche

Il Giro d’Italia femminile 2025 si infiamma con una fuga epica a Terre Roveresche, dove Liane Lippert della Movistar si impone con decisione, regalando un’altra straordinaria vittoria alla sua collezione. La battaglia è stata dura e vibrante, con attacchi e controattacchi, fino all’ultimo sprint. La corsa continua con emozioni intense, lasciando il pubblico incantato e ancora più desideroso di scoprire chi trionferà in questa avvincente edizione.

Va via la fuga nella sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2025. In quel di Terre Roveresche (Orciano di Pesaro) ad imporsi è la tedesca Liane Lippert. Un anno dopo, altra vittoria nella Corsa Rosa per l’atleta della Movistar, che può gioire anche per Marlen Reusser, che resta in Maglia Rosa. Grandissima battaglia per cercare la fuga giusta. Alla fine è andata via di forza nel finale, all’attacco in cinque: Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck), Sara Casasola (Fenix-Deceuninck), Liane Lippert (Movistar Team), Amanda Spratt (Lidl – Trek) e Juliette Labous (FDJ – SUEZ). Inutile il lavoro della UAE ADQ per provare a ricucire il buco. 🔗 Leggi su Oasport.it