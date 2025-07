Giro d' Austria 2025 Espargaró cade e si ritira

Il Giro d'Austria 2025, la tanto attesa occasione di esordio del celebre ex pilota di MotoGP Aleix Espargaró nel mondo del ciclismo, si è concluso prematuramente a causa di un grave incidente. Dopo appena tre tappe, il suo debutto si è interrotto bruscamente, lasciando tutti con l’amaro in bocca. La sua determinazione e passione restano intatte, ma ora la priorità è la sua completa ripresa.

Roma, 11 luglio 2025 - Un debutto tanto atteso nel mondo del ciclismo, prima di un epilogo amaro: il Giro d'Austria 2025 di Aleix Espargaró è durato appena 3 tappe, neanche complete, prima di una caduta che ha causato danni importanti. Le condizioni di Espargaró. L'ex pilota di MotoGP, al via con il dorsale numero 47 a dispetto del consueto 41, è stato coinvolto in un incidente che fin da subito aveva presentato il suo conto, con una sospetta frattura alla mano. Si è chiusa così la prima esperienza in gruppo dello spagnolo, il cui debutto tra le fila della Lidl-Trek era stato accolto a tinte miste: dall'eccitazione per la novità, soprattutto tra gli appassionati di motori, a chi temeva la gestione della gara da parte di un rookie assoluto, una sorta di neoprofessionista che non ha alle spalle neanche alcuna gara amatoriale.