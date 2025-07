Giovanni Trimani e la potenza simbolica della sedia | la mostra Chairman a Roma tra arte identità e riflessione contemporanea

Giovanni Trimani, artista romano di grande talento, ci invita a riscoprire la sedia, un elemento apparentemente banale che diventa simbolo di potere, identità e riflessione contemporanea. Con oltre 50 opere, la mostra Chairman presso lo studio legale CPA a Roma svela le molteplici sfumature di un oggetto tanto comune quanto ricco di significato. Un percorso artistico che stimola il visitatore a interrogarsi sul nostro rapporto con gli spazi e le figure di autorità, lasciando un’impronta duratura.

Roma – Si intitola Chairman la nuova mostra personale dell’artista romano Giovanni Trimani, in corso fino a giugno 2026 presso lo studio legale CPA nella capitale. Un’esposizione dal forte impatto concettuale e visivo che raccoglie oltre 50 opere incentrate su un oggetto tanto quotidiano quanto carico di significato: la sedia. L’artista, noto per il suo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Giovanni Trimani e la potenza simbolica della sedia: la mostra Chairman a Roma tra arte, identità e riflessione contemporanea

In questa notizia si parla di: giovanni - trimani - sedia - mostra

Mostra “Chairman” di Giovanni Trimani a Roma: arte contemporanea tra simbolo e identità - Scopri “Chairman” di Giovanni Trimani, un viaggio tra simbolo e identità nell’arte contemporanea. Dal 4 giugno 2025 al 4 giugno 2026, la mostra presso CBA Studio Legale e Tributario a Roma ti invita a esplorare le profonde riflessioni dell’artista.

Giovanni Trimani trasforma la sedia in uno specchio dell’anima; Giovanni Trimani – Chairman; Alassio, l’artista Giovanni Trimani approda ad Artender: in mostra le opere di “Finalmente espressionista”.

Roma: Giovanni Trimani. Chairman - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio - Presso la sede romana di CBA Studio Legale e Tributario si terrà l'inaugurazione di "CHAIRMAN", la mostra personale di Giovanni Trimani, a cura di Velia Littera. Scrive itinerarinellarte.it

Giovanni Trimani - Chairman | Artribune - CHAIRMAN è una mostra che esplora la sedia non solo come oggetto, ma come simbolo della condizione umana. Segnala artribune.com