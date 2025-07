Giovani e cooperative di comunità | ecco il manifesto per il futuro dei territori montani

Giovani e cooperative di comunità rappresentano il cuore pulsante di un nuovo paradigma per i territori montani italiani. Questi motori di cambiamento affrontano con coraggio sfide complesse come lo spopolamento e l’impoverimento, costruendo un futuro sostenibile e solidale. Il loro impegno si traduce in imprese sociali radicate nel territorio, piene di speranza e responsabilità. Frutto di un lavoro condiviso e di una visione ambiziosa, queste cooperative sono pronte a plasmare un domani migliore per le comunità montane.

Motore di cambiamento, capaci di affrontare in modo concreto i problemi di spopolamento, impoverimento economico e disgregazione sociale che interessano vaste porzioni del territorio italiano. Imprese sociali a forte radicamento locale, che assumono la responsabilità di immaginare e costruire un futuro diverso per i luoghi in cui operano. Così sono presentate le cooperative di comunità nel Manifesto redatto a Dossena. Frutto di un lavoro collettivo, che si propone di chiarire cosa siano queste imprese, quale ruolo possano giocare e cosa chiedano per poter incidere realmente sul futuro dei territori, il documento non si limita a elencare buone pratiche o richieste puntuali, ma si presenta come una piattaforma politica condivisa, una dichiarazione di identità e responsabilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Giovani e cooperative di comunità: ecco il manifesto per il futuro dei territori montani

In questa notizia si parla di: cooperative - comunità - giovani - ecco

Borghi futuri, la rete delle cooperative di comunità toscane fa scuola - Nel cuore della Toscana, Borghi futuri si afferma come un esempio brillante di innovazione sociale e sviluppo sostenibile.

Ecco le 4 sorelle della recente Comunità di Lunetta Mantova! In questi mesi hanno conosciuto con grande entusiasmo molte famiglie e tanti giovani! Sono impegnate nella pastorale del lavoro, vivono la collaborazione nella pastorale giovanile, in Azione Cat Vai su Facebook

Riabitare l'appennino creando comunità: ecco tre storie di chi ha scelto di restare (o di tornare); A scuola di cooperazione. Evento ’Immagina Imola’. Ecco le idee vincitrici; Elezioni, Toscano (DSP): Genova non è un parco giochi per palazzinari, ecco la mia sfida per una città dei giovani.