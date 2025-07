Giovani agricoltori Coldiretti | la notte gialla invade Montevarchi

La notte gialla di Coldiretti ha acceso Montevarchi con energia e passione, portando la 13ª edizione di Agri Young tra colori, musica e giovani talenti dell'agricoltura. Un evento che celebra l’innovazione, il rispetto per la terra e il futuro sostenibile, coinvolgendo tutta la comunità. La festa dei giovani agricoltori si conferma come un appuntamento imperdibile per rafforzare il legame tra generazioni e promuovere il cambiamento. Un successo che promette di continuare a crescere.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Una festa di tutti e per tutti, la Notte gialla di Coldiretti ha invaso Montevarchi, così è andata in scena la 13° edizione di Agri Young. "Montevarchi ci ha accolti con entusiasmo – ha dichiarato James Lewis Benedetto, Delegato Provinciale Giovani Impresa di Coldiretti – ed è stato emozionante tornare in Valdarno con il nostro appuntamento. Questa giornata è stata un momento prezioso per tanti giovani agricoltori arrivati da tutta la provincia e dalla Toscana, ma anche per i cittadini che hanno scelto di partecipare, gustando i sapori autentici dello streetfood contadino proposto dalle aziende agricole di Campagna Amica e da Menchetti e Sunflower.

