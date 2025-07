Giovane investita e uccisa a Porto Cervo manager tedesca | A disposizione dei pm

Una tragedia scuote Porto Cervo: Vivian Spohr, manager tedesca e moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa, si è presentata spontaneamente alle autorità giudiziarie dopo aver investito e causato la morte di Gaia Costa, giovane babysitter di 24 anni. La drammatica vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in una delle mete più rinomate della Sardegna. Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio di questa tragica fatalità.

Si è messa a disposizione delle autorità giudiziarie Vivian Spohr, la manager tedesca e moglie dell'ad Lufthansa, che ha investito e ucciso Gaia Costa a Porto Cervo. La 24enne di Tempio Pausania aveva raggiunto la famosa località turistica per lavorare come babysitter e stava attraversando la strada sulle pedonali.

Gaia Costa, investita e uccisa da un Suv sulle strisce. Indagata una top manager tedesca, è tornata in Germania - Tragedia a Porto Cervo: Gaia Costa, giovane baby sitter di 24 anni, perde tragicamente la vita investita da un SUV sulle strisce pedonali.

Una donna d'affari tedesca, Vivian Spohr 51 anni, moglie del presidente della compagnia Aerea Lufthansa Carsten Spohr, martedì ha investito e ucciso a Porto Cervo

Sardegna, una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, è stata investita mortalmente a Porto Cervo da un Suv Bmw guidato da Vivian Alexandra Spohr, dirigente tedesca e moglie dell'ad di Lufthansa. L'incidente è avvenuto mentre la giovane attraversava sulle strisce

