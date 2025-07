Giorgio Armani compie oggi 91 anni il messaggio dopo il ricovero

Giorgio Armani, icona indiscussa della moda mondiale, celebra oggi i suoi 91 anni con un gesto di gratitudine e vicinanza. Dopo un periodo di convalescenza, lo stilista ha condiviso un messaggio sui social in cui ringrazia tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto e sostegno. In queste ultime settimane, ho sentito forte l’abbraccio di chi mi ha… Ricordiamoci che la forza di Armani risiede anche nella sua capacità di ispirare e unire le persone.

