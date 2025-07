Giorgio Armani compie 91 anni | Grazie a tutti per la vicinanza

compleanno, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti voi. La vostra vicinanza e affetto sono il motore che mi spinge a continuare con passione e creatività nel mio cammino. Grazie di cuore per aver reso questa ricorrenza così speciale e significativa. Continuiamo insieme a scrivere storie di eleganza e stile, giorno dopo giorno.

«In queste ultime settimane ho sentito forte l'abbraccio di chi mi ha pensato: la vicinanza di familiari, collaboratori e dipendenti, l'affetto della stampa sui giornali e in televisione, il calore delle persone sui social o attraverso messaggi personali. Oggi, nel giorno del mio novantunesimo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

