Giorgia torta e dolce dedica per il compleanno del suo Emanuel Lo

Oggi celebriamo un compleanno speciale, quello di Emanuel Lo, che compie 46 anni circondato dall’amore della sua famiglia. La sua compagna Giorgia Torta, con dolcezza e allegria, ha voluto dedicargli parole affettuose e un sorriso condiviso sui social, ricordandoci che il vero dono è vivere ogni momento insieme. E mentre il tempo vola, loro continuano a volare...

(Adnkronos) – Emanuel Lo compie oggi 46 anni e trascorre in famiglia questo compleanno. Per l'occasione la sua compagna Giorgia ha scelto di fargli gli auguri e mostrargli il suo amore anche sui social. "Il tempo vola lo sappiamo, voliamo insieme", scrive la cantautrice e poi scherza, riferendosi al selfie di coppia pubblicato: "Mai più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: giorgia - compleanno - emanuel - torta

Edi in ginocchio da Giorgia: il nuovo omaggio di Rama a Meloni dopo il foulard per il compleanno - Edi Rama ha nuovamente omaggiato la premier Giorgia Meloni, mettendosi in ginocchio a Tirana durante il suo arrivo per il vertice della Comunità politica europea.

Emanuel Lo compie 46 anni: il tenerissimo video di Giorgia che gli porta la torta; Giorgia, la dolce dedica al compagno Emanuel Lo per il suo compleanno; Blue Economy, Durigon: Governo impegnato per norme a favore settore.

Giorgia, torta e dolce dedica per il compleanno del suo Emanuel Lo - Per l'occasione la sua compagna Giorgia ha scelto di fargli gli auguri e mostrargli il suo amore anche sui socia ... Secondo msn.com

Emanuel Lo compie 46 anni: il video tenerissimo di Giorgia con la torta fa impazzire i fan - Giorgia sorprende Emanuel Lo per il suo compleanno: il video con la torta è dolcissimo. Segnala mondotv24.it