Giorgetti | Il governo ha fatto la sua parte la finanza pubblica è migliorata

Il ministro Giorgetti traccia un quadro incoraggiante dell’economia italiana, evidenziando una ripresa solida e in continua crescita. La finanza pubblica si rafforza, e i segnali positivi sono ormai evidenti: dal Pil ai livelli più alti di occupazione, tutto sembra convergere verso un futuro promettente. Secondo Giorgetti, l’esecutivo e il governo stanno lavorando con determinazione per consolidare questa svolta economica, garantendo stabilità e sviluppo duraturi.

L'economia italiana procede positiiamente e fornisce ulteriori segnali positivi: dopo il " +0,3% del Pil nei primi tre mesi ", il 2025 "ha già una crescita acquisita di +0,5% ", con il massimo storico per l'occupazione e i " dati confortanti per l'inflazione ". È la constatazione offerta dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto in videocollegamento all'assemblea Abi. Secondo l'esponente del governo Meloni, l'esecutivo e il Mef, in questi quasi tre anni, " hanno fatto la loro parte " con la disciplina di bilancio che ha portato al calo dello spread e al miglioramento del rating. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgetti: "Il governo ha fatto la sua parte, la finanza pubblica è migliorata"

Giorgetti: Il Governo non invita a non votare ai referendum - Durante una visita a Genova per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha chiarito che il Governo non invita a non votare ai referendum, sottolineando che eventuali opinioni personali in tal senso non rappresentano la posizione ufficiale dell'esecutivo.

Il piano dei tagli alla spesa pubblica avviato dal ministro Giorgetti mette in ginocchio il commercio equo e solidale, il programma sperimentale di tutela delle aree UNESCO di particolare pregio naturalistico, il comitato per la finanza ecosostenibili, la prevenzio Vai su Facebook

#Giorgetti: "Nessuna necessità di una #manovra correttiva" Vai su X

