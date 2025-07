Giorgetti | Dazi Trump un cambio epocale

Giorgetti sottolinea come i dazi di Trump rappresentino un vero e proprio cambio epocale nel panorama degli scambi mondiali. Dopo anni di apertura con Clinton, gli Stati Uniti sembrano tornare indietro, segnando una svolta che potrebbe riscrivere le regole del commercio globale. Il ministro dell’Economia invita le banche a cogliere questa nuova realtà per adattarsi e prosperare in un mercato in rapido mutamento, aprendo così nuove opportunità e sfide.

11.53 "La vicenda dei dazi è il sintomo di un mutamento epocale del quadro degli scambi. Gli Usa, che con Clinton hanno voluto la globalizzazione, con Trump hanno fatto marcia indietro. Stiamo tornando all'impensabile". Lo ha detto il titolare dell'Economia videocollegato all'Assemblea Abi in corso a Milano. Poi:"governo e Mef hanno fatto la loro parte", con risultati. "Mi attenderei che gli istituti di credito approfittino del quadro mutato e tornino a fare le banche". Infine: governo non guarda a nazionalitĂ , ma a capacitĂ banchieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

