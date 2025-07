Giorgetti ' dall' economia italiana segnali positivi'

L'economia italiana si conferma in ripresa, dopo il +0,3% di PIL nei primi tre mesi e una crescita acquisita del +0,5% prevista per il 2025. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, evidenzia segnali positivi come il massimo storico dell’occupazione e dati confortanti sull'inflazione. Un quadro di fiducia che dimostra come il governo e il Mef abbiano saputo fare la loro parte, contribuendo a rafforzare la nostra stabilità economica e prospettive future.

"L'economia italiana continua a dare segnali positivi" e dopo il "+0,3% del Pil nei primi tre mesi" il 2025 "ha già una crescita acquisita di +0,5% "con il massimo storico per l'occupazione e" dati confortanti per l'inflazione". Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento all'assemblea Abi. "Il governo e il Mef" in questi anni "hanno fatto la loro parte" con la disciplina di bilancio che ha portato al calo dello spread e al miglioramento del rating, elementi "che hanno avuto effetti positivi per le banche" e quindi ora "mi attenderei che gli istituti di credito approfittino del quadro mutato e tornino a fare le banche", aggiunge Giorgetti che ha esortato le banche a riconcentrarsi sull'attività di intermediazione e finanziamento dell'economia "guadagnando sul margine di interesse" e meno sulla gestione patrimoniale.

