Giorgetti alle banche Fare sistema per vincere le sfide del Paese

Giorgetti invita le banche a fare sistema per affrontare con successo le sfide del Paese. In un contesto in cui la solidità e la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini sono fondamentali, il ministro sottolinea l’importanza di tornare alle funzioni tradizionali del settore bancario: raccogliere e tutelare il risparmio, guadagnando con margini sostenibili. Solo così, con una collaborazione efficace, si potrà costruire un futuro più stabile e prospero per l’Italia.

MILANO (ITALPRESS) – “Mi attenderei che le banche si dedichino il più possibile a fare la loro, tornare cioè a fare le banche, raccogliendo e tutelando il risparmio guadagnando sul classico margine di interesse. Sia ben chiaro: il Governo non guarda la nazionalità dei banchieri, ma soltanto alla loro capacità di rispondere a questa funzione”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in collegamento con l’assemblea degli associati ABI 2025 in corso a Milano. “Seguiamo con attenzione e preoccupazione i segnali di contrazione appunto del credito alle imprese. Secondo rilevazioni presso gli operatori, tale andamento dipenderebbe principalmente da una contrazione della domanda, ascrivibile alla generale situazione di incertezza che contiene gli investimenti e alle significative riserve di liquidità disponibili – ha sottolineato Giorgetti -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

