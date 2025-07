Gioco legale Cardia ACADI | Servono regole tecnologia e responsabilità non scorciatoie

Il mondo del gioco legale, come Cardia Acadi, richiede regole chiare, tecnologia all'avanguardia e responsabilità condivise. Solo attraverso un approccio serio, basato su evidenze e dialogo trasparente, possiamo affrontare le sfide di un settore complesso che coinvolge milioni di cittadini e migliaia di lavoratori. È fondamentale evitare scorciatoie e slogan, puntando invece a soluzioni solide. La strada è quella della responsabilità condivisa, perché il gioco sicuro e regolamentato rappresenta il futuro del settore.

"Affrontare il tema del gioco pubblico richiede un approccio serio, basato su evidenze scientifiche, e un dialogo aperto tra tutte le parti coinvolte. È una questione che riguarda milioni di cittadini e centinaia di migliaia di lavoratori, e non può essere semplificata con slogan o posizioni ideologiche. Parliamo di una realtà articolata, che comprende 33 tipologie di giochi e due canali distributivi – fisico e online – ciascuno con caratteristiche, rischi e potenzialità differenti. Fare di tutta l'erba un fascio è un errore che rischia di compromettere l'efficacia delle politiche di regolazione e tutela.

