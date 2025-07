Gioco d’azzardo Croatti M5S | Famiglie travolte e lasciate sole Lo Stato incassa e si gira dall' altra parte

Il recente pronunciamento della Corte Costituzionale sul gioco d'azzardo solleva un'importante questione di responsabilità e tutela delle famiglie. Mentre lo Stato incassa e si gira dall’altra parte, il rischio è che molte famiglie si trovino travolte, lasciate sole di fronte a una realtà difficile da gestire. È ora che il legislatore intervenga con decisione, mettendo al centro la salute e il benessere dei cittadini.

“La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di mettere a disposizione nei pubblici esercizi apparecchiature che consentano di accedere a piattaforme di gioco online, anche se legali. Una sentenza che va rispettata, ma che chiama in causa con forza il legislatore, al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: gioco - azzardo - croatti - famiglie

Giovani, gioco d’azzardo e dipendenze: il mondo della scuola incontra le istituzioni e gli esperti - Massa, 13 maggio 2025 – Il crescente fenomeno del gioco d'azzardo tra i giovani solleva preoccupazioni sempre più urgenti.

Gioco d’azzardo, Croatti (M5S): “Famiglie travolte e lasciate sole. Lo Stato incassa e si gira dall'altra parte; Dipendenze digitali, Ausl e Comune in trincea: In partenza progetti e incontri per sensibilizzare i giovani; Gioco d’azzardo. Croatti (M5S): “Il Governo deve far rispettare le regole”.

Gioco d’azzardo: un Paese che spinge i cittadini verso il caso non promuove libertà ma rinuncia - Secondo il Libro Nero dell’Azzardo, nel 2024 la raccolta complessiva ha raggiunto i 157,4 miliardi di euro, pari al 7,2% del Pil ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Gioco d’azzardo: a Rimini un piano locale per la prevenzione e il contrasto - Secondo l’ultimo rapporto Nomisma, nel 2024 il settore ha generato un volume d’affari di circa 157 m ... Da newsrimini.it