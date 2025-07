Gigi D'Alessio aggiunge due date a piazza del Plebiscito | i prezzi e dove comprare i biglietti per il concerto

Grande novità per i fan di Gigi D'Alessio! L’artista napoletano ha deciso di aggiungere due date, il 23 e il 28 settembre, alla sua attesissima tournée a Piazza del Plebiscito. Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza unica: scoprite i prezzi dei biglietti per poltrone e tribune e come assicurarvi un posto in prima fila. Continua a leggere per tutti i dettagli e preparatevi a cantare insieme a lui!

Gigi D'Alessio ha aggiunto altre due date, il 23 e 28 settembre, ai concerti annunciati a Piazza del Plebiscito: ecco i prezzi dei biglietti per le poltrone e le tribune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

