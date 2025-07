Gigi D’Alessio aggiunge altre due date in Piazza del Plebiscito a Napoli

Il fenomeno Gigi D’Alessio conquista ancora una volta Napoli, segnando un record storico con il suo incredibile successo. Dopo cinque sold out in prevendita, l’artista annuncia due nuove date in Piazza del Plebiscito, dimostrando di essere inarrestabile e sempre amato dal pubblico. La sua musica continua a incantare e a unire generazioni, lasciando il segno in uno dei palcoscenici più prestigiosi. La magia del live di Gigi D’Alessio sta per tornare: non perdete questa straordinaria occasione!

Record senza precedenti per Gigi D'Alessio che, dopo cinque sold out in prevendita, aggiunge altre due date in Piazza del Plebiscito a Napoli. È inarrestabile il successo live di Gigi D'Alessio che polverizza ogni record: dopo aver annunciato cinque concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli – tutti esauriti già in prevendita – aggiunge altre .

