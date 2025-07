Giffoni 55 ecco il programma con 120 talent | Tim Burton Paolo Sorrentino i Cesaroni Rocco Hunt Luk3 TrigNO Benji & Fede Virginia Raffaele

Dal 17 al 26 luglio, Giffoni Film Festival celebra il suo 55° anniversario con un programma straordinario che include 120 talent, 99 film in concorso, anteprime mondiali e incontri imperdibili. Un’esperienza unica tra cinema, musica, sport e cultura, che coinvolge giovani e famiglie da oltre 30 paesi, consolidando Giffoni come il cuore pulsante dell’innovazione culturale. Preparati a vivere un festival indimenticabile, perché questa edizione sarà davvero speciale!

Dal 17 al 26 luglio Giffoni Film Festival torna con oltre 120 talent, 99 film in concorso, anteprime attesissime, incontri IMPACT!, workshop, eventi sportivi e musicali in un viaggio culturale e collettivo: ecco il programma. Con oltre 5000 juror provenienti da 30 Paesi del mondo, Giffoni si conferma anche nel 2025 un punto di riferimento culturale per giovani e famiglie. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il sostegno della Regione Campania, il Festival torna a invadere pacificamente Giffoni Valle Piana con film, eventi speciali, incontri e laboratori, all’insegna del tema Becoming Human. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu