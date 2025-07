Gianluigi Nuzzi al BCT Festival | Mi è capitato di ricevere minacce Cerco di trasmettere la fiducia nelle istituzioni e verso i giornalisti Vorrei un Ordine più presente e severo – Intervista Video

Gianluigi Nuzzi, ospite di spicco al BCT Festival di Benevento, si racconta con passione e determinazione. Tra aneddoti sulle sue inchieste più controversie e il suo impegno a difendere la libertà di stampa, il giornalista rinnova il suo messaggio di fiducia nelle istituzioni e nel ruolo fondamentale dei media. Con un occhio rivolto alle minacce ricevute, Nuzzi sottolinea l’importanza di mantenere un ordine pubblico forte e severo. La sua testimonianza ci invita a riflettere sul valore della verità e della trasparenza.

Gianluigi Nuzzi è stato uno degli ospiti tra i più attesi al BCT Festival di Benevento. Il conduttore tv si racconta a noi di SuperGuidaTv parlando del suo lavoro, delle inchieste portate avanti in questi anni e di molto altro. Gianluigi Nuzzi: intervista al conduttore tv. Ha raccontato storie che hanno scosso l'opinione pubblica. C'è un'inchiesta che l'ha cambiata personalmente? "Beh, diverse inchieste. Sicuramente l'inchiesta sul Vaticano che ho condotto per dieci anni. Ho scritto cinque o sei libri e mi ha cambiato la vita, sicuramente. Perché ho provato tante emozioni in questa inchiesta. Ho provato l'emozione di cercare la verità, di denunciare.