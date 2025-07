Gianluca Galliani entra in Fantamaster la piattaforma del fantacalcio del foggiano Pasquale Puzio

Gianluca Galliani si unisce a FantaMaster, la piattaforma leader del fantacalcio del foggiano Pasquale Puzio, portando un tocco di esperienza e visione strategica. Con questa collaborazione, DigitalGoal, la società maltese dietro la piattaforma, rafforza il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative per il fantasy football e oltre. Un passo importante che promette di rivoluzionare il modo in cui gli appassionati vivono e gestiscono il loro gioco preferito.

FantaMaster annuncia l'ingresso dell’imprenditore Gianluca Galliani nella DigitalGoal, società proprietaria della piattaforma, segnando un momento cruciale per lo sviluppo strategico della tech company maltese, specializzata in soluzioni innovative per il fantasy football e per la comparazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Gianluca Galliani entra in DigitalGoal per la crescita della piattaforma FantaMaster - Nuova avventura imprenditoriale per il manager: opererà al fianco dei fondatori della tech company maltese Pasquale Puzio e Marco Polidori ... Riporta engage.it