Già tanti casi in Italia I virus preoccupano | medici in allerta come si contraggono

lanciato un campanello d’allarme: i casi di virus come dengue e chikungunya sono in aumento in Italia. Con l’estate alle porte, è fondamentale conoscere i modi per prevenire questa minaccia emergente e proteggere sé stessi e le proprie comunità. La salute pubblica dipende anche da noi: scopriamo insieme come riconoscere i sintomi e adottare le giuste precauzioni per affrontare questa nuova sfida.

L’arrivo dell’estate porta con sé non solo la voglia di godersi il bel tempo e le lunghe giornate all’aperto, ma anche nuove preoccupazioni legate alla salute pubblica. In Italia, le aree più esposte al rischio di focolai di dengue e chikungunya sono le periferie delle grandi città e i centri situati lungo le coste. A lanciare l’allarme è uno studio coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler insieme all’Istituto superiore di sanità, che ha coinvolto il ministero della Salute e le Regioni-Province autonome, e che è stato pubblicato sulle pagine di Nature Communications. La ricerca, frutto di un’attenta analisi condotta sugli episodi di trasmissione locale avvenuti tra il 2006 e il 2023, ha messo in luce come i modelli matematici possano aiutare a stimare il rischio di diffusione dei virus trasmessi dalla cosiddetta “zanzara tigre”, nota agli esperti come Aedes Albopictus. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

