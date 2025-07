Geza Scholtz attraversa lo Stretto di Taiwan in kitesurf

Un'impresa mozzafiato che unisce adrenalina e determinazione: Geza Scholtz, appassionato di sport estremi svizzero, ha scritto una pagina memorabile facendo la prima traversata a kitesurf dello Stretto di Taiwan. Un'epica sfida tra mare e vento, che dimostra come il coraggio possa spingere oltre ogni limite. Questa impresa straordinaria ci ispira a guardare oltre l'orizzonte, alimentando sogni e ambizioni senza confini.

Un appassionato di sport estremi svizzero ha fatto la storia diventando la prima persona a fare kitesurf attraverso lo Stretto di Taiwan. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Geza Scholtz attraversa lo Stretto di Taiwan in kitesurf

In questa notizia si parla di: stretto - taiwan - kitesurf - geza

Cina: portavoce, servizi traghetto passeggeri attraverso Stretto Taiwan aumentano per vacanze - Durante le vacanze del primo maggio, i servizi di traghetti passeggeri tra la Cina continentale e Taiwan hanno registrato un aumento significativo, con un incremento del 127,3% rispetto all'anno precedente.

Traversata dello Stretto in Kitesurf: un successo epico tra vento ... - La traversata dello Stretto a vento si è conclusa con straordinario successo, segnando una giornata storica per gli sport acquatici e per i protagonisti di questa avvincente impresa nell'ambito della ... Da reggio.gazzettadelsud.it

Taiwan, navi americane nello stretto: sale la tensione nel Pacifico ... - Cina: «Sabotaggio alla pace» È la prima volta da quando Pechino ha iniziato le esercitazioni militari nei pressi dell'isola. ilmessaggero.it scrive