Germania | ZF rafforza legami tecnologici con produttori auto cinesi

La Germania rafforza i legami tecnologici con i produttori di auto cinesi, segnando un passo strategico verso l’innovazione e la leadership globale nel settore automotive. ZF, colosso tedesco dei componenti, sfrutta le opportunità della mobilità elettrica, dei veicoli intelligenti e della guida autonoma, consolidando una presenza sempre più forte in Asia. Durante lo Chassis Tech Day, l’azienda ha presentato...

Il colosso tedesco dei componenti per auto ZF sta intensificando la cooperazione tecnologica con le case automobilistiche cinesi, ha dichiarato ieri l’azienda. In un comunicato stampa, ZF ha dichiarato di trarre vantaggio dalla crescente importanza della tecnologia dei telai, guidata dalle tendenze future della mobilita’ elettrica, dei veicoli definiti dai software e della guida automatizzata. Durante lo Chassis Tech Day, l’azienda ha presentato il suo approccio modulare “Chassis 2.0”, che integra attuatori intelligenti, competenze di sistema e know-how dei software per sbloccare nuove vie di crescita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Germania: ZF rafforza legami tecnologici con produttori auto cinesi

