Germania misura choc contro chi ha la tessera di AfD | non potrà avere un impiego pubblico

In un gesto senza precedenti, la Germania prende una posizione ferma contro l’estrema destra: nel Renania-Palatinato, i membri dell’AFD saranno esclusi dal servizio pubblico. Questa decisione del governo regionale, annunciata il 10 luglio, mira a rafforzare i valori democratici e garantire un’amministrazione libera da influenze estremiste. La scelta segna un punto di svolta nel panorama politico tedesco, sottolineando l’impegno a tutelare la stabilità e la fiducia nelle istituzioni pubbliche.

Ai membri del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (AFD) sarà vietato ricoprire cariche pubbliche nello stato sud-occidentale della Renania-Palatinato. Ad annunciarlo è stato giovedì 10 luglio il governo regionale. L’annuncio del ministro degli Interni Ebling su AfD. Tutti coloro che si candidano per incarichi nel servizio pubblico dovranno dichiarare di non appartenere a un’organizzazione estremista e di non averne fatto parte negli ultimi cinque anni, ha affermato il Ministro degli Interni del Land, Michael Ebling. Secondo un servizio dell’emittente radiofonica locale SWR, la misura riguarderà i dipendenti pubblici e gli impiegati del settore pubblico coperti da contratti collettivi, inclusi agenti di polizia e insegnanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it