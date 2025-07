George lucas partecipa per la prima volta al sdcc

Il panorama dell’intrattenimento cinematografico si prepara ad un evento storico: la prima partecipazione di George Lucas, il leggendario creatore di Star Wars, al San Diego Comic Con (SDCC) 2025. Questo appuntamento rappresenta un momento unico e imperdibile per gli appassionati e gli addetti ai lavori, poiché l’intervento del regista e produttore avverrà sotto forma di un panel dedicato che promette contenuti esclusivi e approfondimenti sulla futura evoluzione dell’universo Star Wars, facendo sognare fan di ogni generazione.

Il panorama dell'intrattenimento cinematografico si prepara ad un evento storico: la prima partecipazione di George Lucas, il leggendario creatore di Star Wars, al San Diego Comic Con (SDCC) 2025. Questo appuntamento rappresenta un momento unico e imperdibile per gli appassionati e gli addetti ai lavori, poiché l'intervento del regista e produttore avverrà sotto forma di un panel dedicato che promette contenuti esclusivi e approfondimenti sulla saga e sul ruolo della narrazione visiva nella società moderna. George Lucas al SDCC 2025: un debutto senza precedenti. Una presenza che segna una svolta storica nel mondo delle convention.

