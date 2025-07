Geometri l' elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Collegio

Arezzo, 11 luglio 2025 – L’assemblea degli iscritti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Arezzo ha sancito un importante passo avanti nel futuro professionale della nostra categoria. Dopo due intense giornate di voto, il nuovo Consiglio Direttivo si è insediato, portando con sé entusiasmo e nuove idee per rafforzare il ruolo dei geometri nel territorio. Il nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi il giorno 10/07/2025 per l'assegnazione delle cariche, risulta così ...

