Genova provano a comprare scarpe con cinque carte carte di credito rubate | beccati alla cassa

A Genova, l’azzardo si trasforma in guai: due giovani sono stati fermati con cinque carte di credito rubate e sono finiti in manette, mentre un altro arresto per spaccio e furto si aggiunge alla lista. La città si sveglia sotto il peso di questi episodi, ricordandoci quanto sia importante vigilare e agire contro chi sceglie la strada sbagliata. La legalità torna al centro dell’attenzione.

