Genova dopo essersi inventato l' aggressione fascista per evitare il processo sindacalista chiede messa alla prova

A Genova, dopo aver architettato un'aggressione fascista per sfuggire a un processo, l'ex sindacalista Fabiano Mura propone al giudice la messa alla prova con il volontariato. Questa strategia potrebbe consentirgli di estinguere l'accusa di simulazione di reato. Un gesto che solleva molte domande sulla giustizia e sulla sua integritĂ , mentre il caso si sviluppa in un contesto politico e sociale complesso.

L'ex segretario della Cgil Fillea Fabiano Mura proporrĂ al giudice di fare volontariato. In questo modo potrebbe estinguere l’accusa di simulazione di reato Ha chiesto di accedere alla messa alla prova, che prevede la possibilitĂ di estinguere il reato di cui si è accusati, Fabiano Mura. L’ex. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, dopo essersi inventato l'aggressione fascista, per evitare il processo sindacalista chiede messa alla prova

