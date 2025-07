Gemini può leggere le chat di WhatsApp | ecco come impedirlo

Hai mai temuto che il tuo dispositivo potesse leggere le tue chat di WhatsApp senza il tuo consenso? Con l’introduzione di Gemini PU242, questa possibilità diventa reale, suscitando preoccupazioni sulla privacy. Ma non preoccuparti: esistono metodi efficaci per proteggere i tuoi dati e impedire a Gemini di accedere alle tue conversazioni. Scopri come difendere la tua privacy e mantenere il controllo totale delle tue chat.

Da ormai oltre un anno Google ha avviato il suo programma di intelligenza artificiale chiamato Gemini per aiutare gli utenti nelle più disparate situazioni. Soltanto negli ultimi giorni, però, il colosso americano ha introdotto significative novità sulla maniera in cui il suo programma agisce su alcune applicazioni dei dispositivi Android tra cui la "lettura" delle chat di WhatsApp a insaputa degli utenti. Di cosa si tratta. Nel dettaglio, la nuova funzione di Gemini permette di avere interazioni automatiche, se non viene disattivato manualmente, non soltanto con WhatsApp ma anche con le applicazioni che riguardano Telefono e Messaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gemini può leggere le chat di WhatsApp: ecco come impedirlo

Cos’è questa storia di Gemini che dal 7 luglio può accedere alle chat di Whatsapp - Da qualche giorno, circolano articoli allarmistici su Gemini e l’accesso alle chat di WhatsApp. Ma è importante sfatare ogni mito: questa notizia è totalmente infondata e tecnicamente impossibile.

