Gemini non può accedere alle chat di WhatsApp anche dopo il 7 luglio

Hai sentito voci che Gemini possa accedere alle chat di WhatsApp senza consenso? La realtà è ben diversa: anche dopo il 7 luglio, questa affermazione è falsa. Gemini mantiene la massima privacy e sicurezza, rispettando le normative vigenti. Per smentire ogni dubbio e chiarire la situazione, ecco cosa devi sapere.

Cos’è questa storia di Gemini che dal 7 luglio può accedere alle chat di Whatsapp - Da qualche giorno, circolano articoli allarmistici su Gemini e l’accesso alle chat di WhatsApp. Ma è importante sfatare ogni mito: questa notizia è totalmente infondata e tecnicamente impossibile.

