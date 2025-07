Gemellaggio tra Bergamo e la città ucraina di Bucha firmata la lettera d’intenti

Un nuovo capitolo di solidarietà e collaborazione si apre tra Bergamo e Bucha, due città unite dalla volontà di ricostruire e rafforzare i legami culturali e umanitari. Venerdì 11 luglio, a Roma, è stata firmata la lettera di intenti tra i sindaci Elena Carnevali e Anatolii Fedoruk, aprendo la strada a un gemellaggio che promette di portare speranza e rinnovamento. Questa firma rappresenta un passo importante verso un futuro di amicizia e sostegno reciproco.

È stata firmata venerdì 11 luglio a Roma, in occasione della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, dalla Sindaca di Bergamo Elena Carnevali e il Sindaco di Bucha Anatolii Fedoruk, la lettera di Intenti tra il Comune di Bergamo (Repubblica Italiana) e il Comune di Bucha (Ucraina), passaggio preliminare necessario per la sottoscrizione del nuovo patto di gemellaggio tra le due Amministrazioni alla conclusione delle procedure autorizzative previste dai rispettivi Stati. Bergamo è gemellata con Bucha dal 2022. Un sodalizio che è stato non una dichiarazione formale di sostegno al popolo ucraino, ma l’inizio di una relazione di prossimità, responsabilità e cooperazione concreta grazie all’impegno sul campo di CESVI, la prima ONG italiana che si attivò sul territorio ucraino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gemellaggio tra Bergamo e la città ucraina di Bucha, firmata la lettera d’intenti

