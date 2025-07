Gaza strage di bambini a Deir el-Balah 10 piccoli uccisi da bomba Idf mentre aspettavano latte in polvere ad una clinica pediatrica - VIDEO

Nel crocevia di un conflitto atroce, un dramma sconvolgente si è consumato a Gaza: dieci innocenti bambini, in attesa di latte in polvere presso una clinica pediatrica, sono stati vittima di un attacco devastante. La scena, immagine di un'umanità distrutta, ci ricorda brutalmente quanto il prezzo della guerra sia scritto nel sangue di chi meno può difendersi. È un richiamo urgente alla pace e alla protezione dei più vulnerabili.

Le vittime si trovavano in fila per ricevere cure mediche e latte in polvere presso una struttura dell'ong statunitense Project Hope Strage di bambini a Gaza. Almeno 15 persone, tra cui 10 bambini e due donne, sono rimaste uccise giovedì in un attacco israeliano avvenuto davanti a una clinica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, strage di bambini a Deir el-Balah, 10 piccoli uccisi da bomba Idf mentre aspettavano latte in polvere ad una clinica pediatrica - VIDEO

In questa notizia si parla di: bambini - gaza - strage - latte

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef - Negli ultimi due giorni, i raid israeliani su Gaza hanno causato la tragica morte di 45 bambini palestinesi, denunciano l'Unicef.

"Strage di bambini in fila per il latte". A Deir al-Balah, #Gaza. Non è "l' intensificarsi della manovra israeliana". È #genocidio. Sotto gli occhi del mondo. Che però li tiene chiusi. Vai su X

Strage di bambini in fila per il latte a Deir al-Balah, nel centro della Striscia, stavolta sotto gli occhi della Cnn. Mentre Israele arruola sterratori per costruire il recinto in cui rinchiudere Gaza La prima di oggi venerdì 11 luglio in edicola. Ascolta "una mattina" su Vai su Facebook

Gaza, tredici vittime. A Deir al-Balah strage di bambini; Gaza, un razzo dell’Idf fa strage di bimbi: erano in fila con le madri alla clinica pediatrica; Israele fa strage di bambini in fila per il latte.

Gaza, almeno 8 bambini uccisi davanti a una clinica mentre aspettano con le loro madri il latte in polvere - L'ultima strage di innocenti in un centro medico che distribuisce latte in polvere per bambini nella Striscia di Gaza ... Scrive fanpage.it

Gaza, strage di bimbi colpiti con le madri davanti alla clinica - Quindici morti in coda per la distribuzione del latte in polvere: 10 erano bambini. Segnala repubblica.it