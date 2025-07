Gaza raid Idf sulla Striscia oltre 30 morti tra cui 1 giornalista Netanyahu | Spero in accordo a breve senza risultati in 2 mesi useremo la forza - VIDEO

Le recenti operazioni dell'IDF nella Striscia di Gaza hanno portato a un bilancio drammatico: oltre 30 vittime, tra cui un giornalista, in una escalation di violenza senza precedenti. Nonostante le speranze di un accordo di pace, i confronti persistono e, senza risultati concreti in breve tempo, l'uso della forza sembra destinato a proseguire. La speranza resta che si trovi presto una via diplomatica per fermare questa spirale di sofferenza.

Continuano gli attacchi contro i civili palestinesi: oltre 30 morti dopo attacchi su Khan Younis, Jabalia e Deir el-Balah Nuovi raid dell'Idf sulla Striscia di Gaza. L'esercito israeliano continua a bombardare i territori palestinesi, mietendo vittime: oggi, attacchi su Khan Younis, Jabalia e.

Da studio: "Oltre 100 morti per i RAID su Gaza nelle ultime 24 ore". Da Gerusalemme: "Continuano i BOMBARDAMENTI, colpite varie zone della Striscia di Gaza". Da due anni, regola ferrea di @TG1Rai: quando arrivano i morti, sparisce ISRAELE.

Raid israeliano contro Internet Café a #Gaza, almeno oltre 30 le vittime. Ordini di evacuazione in tutta la Striscia, centinaia le famiglie sfollate. #Tg1 Giambattista Brunori

