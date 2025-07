Gaza oltre 800 palestinesi uccisi nei punti di distribuzione di aiuti umanitari di GHF | Trappole mortali come da progetto BCG

La crisi a Gaza si aggrava drammaticamente: oltre 800 civili palestinesi hanno perso la vita presso i punti di distribuzione di aiuti umanitari della Gaza Humanitarian Foundation, vittime di trappole mortali come segnalato dal progetto BCG. L'ufficio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha evidenziato una situazione di estrema gravità , denunciando le continue perdite tra i civili innocenti lungo le rotte degli aiuti. La domanda che ci poniamo ora è: come può essere fermata questa spirale di violenza?

In totale sono oltre 800 i civili palestinesi uccisi dagli spari dell'Idf presso gli hub della Gaza Humanitarian Foundation e lungo le rotte dei convogli di aiuti umanitari L'ufficio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha dichiarato nella giornata di venerdì 11 luglio di aver registrato

In questa notizia si parla di: gaza - oltre - palestinesi - uccisi

