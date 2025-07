Gaza Netanyahu | Accordo possibile in pochi giorni

Il viaggio di Netanyahu negli Stati Uniti si conclude con segnali di speranza per una possibile accelerazione nei negoziati di pace a Gaza. Dopo aver incontrato leader mondiali e visitato luoghi simbolici, il premier israeliano torna a casa con un nuovo impulso diplomatico. È vicino un accordo che potrebbe essere raggiunto in pochi giorni, aprendo nuove prospettive di stabilità e dialogo. La speranza è che questa svolta possa portare a una soluzione duratura nel cuore del conflitto.

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è ripartito dagli Stati Uniti alla volta di Israele, dopo una visita di 4 giorni a Washington. Dopo aver visitato la storica dimora Monticello di Thomas Jefferson a Monticello, Netanyahu è arrivato alla base militare Andrews Joint Base a bordo del Marine One, l’elicottero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e lui e la moglie Sara sono saliti a bordo del Wing of Zion per il volo di ritorno. Lo riporta il Times of Israel. Poco prima, in un’intervista rilasciata a Newsmax, Netanyahu si è mostrato ottimista su un accordo su Gaza: “Spero che potremo concluderlo in pochi giorni”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lapresse.it