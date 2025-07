Gaza le truppe israeliane in azione | il video

Le immagini condivise dall’esercito israeliano rivelano un’intensa operazione nella Striscia di Gaza, dove le truppe sono in prima linea contro le minacce terroristiche. Il video mostra l’azione sul campo e lo smantellamento di un tunnel strategico a Khan Younis, segnando una fase cruciale nelle operazioni di sicurezza. Un approfondimento che ci avvicina alla complessità di un conflitto che continua a coinvolgere tutta la regione.

L’ esercito israeliano ha diffuso venerdì un video che mostra le truppe in azione nella Striscia di Gaza. L’Idf ha anche diffuso le immagini di quello che definisce “lo smantellamento di un tunnel sotterraneo utilizzato dai terroristi” a Khan Younis. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, le truppe israeliane in azione: il video

In questa notizia si parla di: gaza - truppe - azione - israeliane

Vertice Italia-Germania, Meloni dopo l’incontro con Merz: «Amici di Israele, ma non indifferenti a Gaza». Intesa sul no all’invio di truppe in Ucraina - Oggi a Palazzo Chigi, Meloni e Merz hanno rafforzato i legami italo-germanici, condividendo posizioni su Gaza e l’Ucraina, con un'intesa sul no all'invio di truppe.

Troppo #letame e poca azione: le #fattorie #olandesi mettono alla prova i target ambientali europei... Le fattorie olandesi emettono troppo azoto. Mentre le scadenze slittano, gli ecosistemi soffrono e gli obiettivi ecologici dell'UE sono in bilico. Produzione alime Vai su Facebook

Gaza, le truppe israeliane in azione: il video; Sud Corea, esercitazioni militari con Usa e Giappone: le immagini; Israele inizia l'azione di terra a Rafah e ammette di aver sparato contro un'ambulanza - Hindd Kabawat, veterana dell'opposizione, è stata nominata sabato ministro degli Affari sociali e del Lavoro nel nuovo governo siriano.

Gaza, le truppe israeliane in azione: il video - L'esercito israeliano ha diffuso venerdì un video che mostra le truppe in azione nella Striscia di Gaza. Come scrive lapresse.it

Gaza, 16 morti durante distribuzione aiuti: tra le vittime 10 bambini - Un convoglio di 13 camion carichi di aiuti umanitari, partiti dagli Emirati Arabi Uniti , ha fatto ingresso nella Striscia di Gaza dopo essere stato scaricato nel porto israeliano di Ashdod . Scrive informazione.it