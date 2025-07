Gaza in 40 giorni 800 morti in attesa di aiuti | il report Onu L’Idf parla di incidenti | Imparata la lezione

Gaza in soli 40 giorni ha perso circa 800 vite umane, un dramma silenzioso alimentato da sparatorie e raid che colpiscono indiscriminatamente civili innocenti. L'ultimo rapporto ONU evidenzia l'urgenza di interventi concreti, mentre la popolazione attende con trepidazione aiuti alimentari e assistenza. Un episodio che scuote le coscienze e ci invita a riflettere sulle responsabilità di una crisi che non deve più essere ignorata.

In coda, in attesa di ottenere aiuti alimentari: cibo. Sono morte così circa 800 persone nella Striscia di Gaza in 40 giorni. E’ un calcolo elaborato dall’ Onu in base alle informazioni arrivate dal 27 maggio al 7 luglio. Lo stillicidio di sparatorie e raid che si sono trasformati in un bagno di sangue di civili viene raccontato quasi ogni giorno dai giornali e dalle tv di tutto il mondo. Ora questo numero rende più chiare le dimensioni di questa strage nella strage, quella compiuta nella Striscia di Gaza dalle forze armate di Israele dal 7 ottobre 2023 a oggi: al momento i morti causati dagli attacchi dell’Idf sono poco meno di 56mila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gaza, in 40 giorni 800 morti in attesa di aiuti”: il report Onu. L’Idf parla di “incidenti”: “Imparata la lezione”

