Gaza Idf recluta su Facebook autisti di buldozzer per demolire edifici nella Striscia compensi fino a 5mila Shekel al giorno $1500

Su Facebook, emergono inquietanti annunci: l’IDF recluta autisti di bulldozer per demolire edifici nella Striscia di Gaza, offrendo compensi fino a 5.000 shekel al giorno (circa 1.500 dollari). Pagamenti a cottimo e tariffe fisse in base alla dimensione delle strutture rendono questa caccia all’uomo una realtà sconvolgente. Un fenomeno che solleva profonde questioni etiche e umanitarie sul conflitto in atto.

Si tratterebbe in molti casi di pagamenti a cottimo, con tariffe fisse in base al tipo di edificio da abbattere: 2500 shekel per una piccola struttura, 5mila per quelle più grandi Autisti civili reclutati online per radere al suolo Gaza. È quanto sta accadendo anche su Facebook, dove l'eserci.

