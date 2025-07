Gaza i contanti scarseggiano e si cerca di riparare le banconote danneggiate | le immagini

In un contesto di crisi estrema come quello di Gaza, il contante rappresenta l’unica ancora di salvezza per le famiglie in difficoltà. Con banconote danneggiate e filiali bancarie in rovina, la popolazione si affida a intermediari per sopravvivere, pagando commissioni sempre più alte. Una situazione drammatica che mette a dura prova la resistenza di questa comunità già provata, rivelando quanto sia fragile il tessuto economico e sociale di Gaza.

Il contante è la linfa vitale dell'economia in frantumi della Striscia di Gaza e, come tutte le altre necessità in questo territorio devastato dalla guerra – cibo, carburante, medicine – scarseggia. Con quasi tutte le filiali bancarie e gli sportelli bancomat inutilizzabili, le persone sono diventate dipendenti da una rete illimitata di potenti intermediari per ottenere denaro per le spese quotidiane – e le commissioni su tali transazioni sono salite a circa il 40%. In un momento di crescente inflazione, elevata disoccupazione e diminuzione dei risparmi, la scarsità di contanti ha amplificato la stretta finanziaria sulle famiglie, alcune delle quali hanno iniziato a vendere i propri beni per acquistare beni essenziali.

