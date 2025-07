Gatto sopravvive a un intero ciclo di lavatrice | il caso incredibile del birmano Pablo

Un evento incredibile ha sconvolto la Gold Coast: Pablo, il gattino birmano di nove mesi, ha vissuto un vero e proprio miracolo. Rannicchiato nel cestello della lavatrice, è sopravvissuto a un ciclo di ben 55 minuti di acqua e movimenti incessanti. Un caso che dimostra come l’amore e la fortuna possano fare miracoli, lasciando tutti senza parole. Ma come è stato possibile? Scopriamolo insieme.

Un miracolo su quattro zampe. Pablo, un gattino birmano di nove mesi, è sopravvissuto a un intero ciclo di lavatrice nella sua casa sulla Gold Coast, in Australia. La sua proprietaria non si era accorta che l’animale era rannicchiato dentro il cestello quando ha avviato il lavaggio. 55 minuti nell’acqua: il salvataggio disperato. Il ciclo è durato ben 55 minuti. All’interno della lavatrice non c’erano vestiti, ma l’acqua e i movimenti continui hanno provocato lesioni gravissime al piccolo Pablo. Alla fine del lavaggio, la scoperta agghiacciante. Subito è scattato il trasporto d’urgenza al Small Animal Specialist Hospital (SASH). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it