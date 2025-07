Gatti Napoli il retroscena di Tuttosport | il difensore ha detto di no a quell’offerta pur di restare in bianconero! Il gesto non è passato inosservato

In un mercato sempre più frenetico, la lealtà e la passione dei giocatori sono ciò che fanno davvero la differenza. È il caso di Gatti, il difensore che, nonostante l'interesse del Napoli e un'offerta allettante, ha scelto di restare fedele alla Juventus. Un gesto che non è passato inosservato e che testimonia il valore della dedizione. Ma quali sono le vere motivazioni dietro questa scelta? Scopriamolo insieme.

Gatti Napoli, il retroscena di Tuttosport: il difensore ha detto di no a quell’offerta pur di restare in bianconero! Il suo gesto non è passato inosservato. Gatti ha deciso di rimanere alla Juventus, nonostante fosse stato corteggiato dal Napoli. Fino a poco tempo fa, il club partenopeo sembrava pronto a offrire al difensore un contratto da 3 milioni di euro a stagione, una proposta decisamente allettante. Tuttavia, Gatti ha scelto di rimanere a Torino, dove rinnoverà il suo contratto fino al 2030. Nonostante l’offerta economica più alta, il difensore ha deciso di legarsi ancora alla Juventus, confermando la sua fiducia nel progetto bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti Napoli, il retroscena di Tuttosport: il difensore ha detto di no a quell’offerta pur di restare in bianconero! Il gesto non è passato inosservato

