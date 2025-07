Gather Being Festival | quando il benessere incontra la bellezza eterna

Il Gather Being Festival ha portato a Selinunte un’esperienza unica, dove il benessere si fonde con la bellezza eterna dei templi millenari. Tra anime connesse e momenti di pura armonia, il festival ha trasformato il sito in un santuario del benessere sociale. Sabato scorso, il party finale ha celebrato questa fusione magica, lasciando tutti con il cuore colmo di ispirazione e speranza per un futuro più autentico e condiviso.

In questa notizia si parla di: gather - being - benessere - bellezza

